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События

В Шымкенте заменят 5% деревьев, не прижившихся после масштабного озеленения

деревья, Шымкент, озеленение, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:20 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Абайском районе Шымкента из более чем 7 тысяч деревьев, высаженных на продолжении улицы Аль-Фараби, около 5% не прижились. Как сообщили Zakon.kz в акимате мегаполиса, все засохшие саженцы будут заменены этой осенью.

В 2024 году работы по озеленению Абайского района выполнял подрядчик – ТОО "AIKHAB PARTNERS". В рамках работ была установлена автоматизированная система полива протяженностью 7,5 километра.

В целом было озеленено 140 тысяч квадратных метров территории, высажено более 7000 деревьев. При этом успешно прижились 95% молодых деревьев. Это, по словам специалистов, соответствует нормативам и считается хорошим показателем для городских насаждений.

"Работы выполнены с соблюдением всех агротехнических требований. Осеннюю замену засохших саженцев проведет подрядчик в рамках гарантийных обязательств", – сообщили в Управлении развития комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Сейчас участок готовится к передаче на баланс коммунального предприятия Абайского района для дальнейшего обслуживания.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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