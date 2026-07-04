Автомобиль врезался в опору строящегося путепровода и перевернулся в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia ехал по проспекту Толе би в западном направлении. После пересечения улицы Яссауи, на участке дорожных работ, он не справился с управлением. Машина врезалась в опору строящегося путепровода и перевернулась.

Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу. Медицинская помощь также понадобилась пассажирке автомобиля, рассказали в полиции города 4 июля 2026 года.

Предварительно, одной из причин аварии могло стать несоблюдение безопасной скорости. Окончательные причины и обстоятельства ДТП установят в ходе расследования.

Полиция призвала водителей быть особенно внимательными в местах проведения дорожных работ, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку.

Похожее ДТП произошло в Алматы в ночь на 4 июля: автомобиль выехал на красный сигнал светофора, столкнулся с двумя машинами и перевернулся.