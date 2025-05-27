Самокатчик снесла 55-летнюю алматинку и скрылась с места ДТП

В Алматы произошел очередной наезд самокатчика на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия горожанка получила травму, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 26 мая 2025 года на пересечении ул. Алтынсарина и пр. Абая. Об этом стало известно из соцсетей.

Мы обратились за комментарием в городской департамент полиции.

"В Управление полиции Ауэзовского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием самоката. На пересечении ул. Алтынсарина и пр. Абая неизвестная девушка, управляя самокатом, совершила наезд на женщину-пешехода и скрылась с места происшествия. Пострадавшая, 55-летняя жительница города, была доставлена в городскую больницу с травмой руки. По данному факту начато расследование". Пресс-служба ДП Алматы

На данный момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя самоката и всех обстоятельств происшествия.

"Скрытие с места ДТП, в том числе с участием самокатов, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством. Принцип неотвратимости наказания остается для нас приоритетом. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям виновного лица". Пресс-служба ДП Алматы

В свою очередь в Управлении общественного здравоохранения южной столицы сообщили, что пациентка была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой городской клинической больницы №7.

"После первичного осмотра были оперативно проведены необходимые диагностические мероприятия – рентгенография, ультразвуковое исследование и обезболивание с блокадой места перелома. По результатам обследования выставлен диагноз: закрытый оскольчатый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости правого предплечья. Специалистами выполнена закрытая репозиция костных отломков с последующим наложением гипсовой лонгеты". Пресс-служба УОЗ Алматы

В связи с тем, что показаний для экстренной госпитализации не выявлено, пострадавшую женщину направили на дальнейшее амбулаторное наблюдение у хирурга и травматолога в поликлинике по месту прикрепления.

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