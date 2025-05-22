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Происшествия

Избивали толпой, а наказали двоих: в Актобе мать побитого студента хочет пересмотра дела

мать студента требует пересмотреть уголовное дело, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 00:10 Фото: pexels
В Актюбинской области мать 17-летнего студента требует пересмотреть уголовное дело, связанное с избиением сына, сообщает Zakon.kz.

Жительница Алги Утебике Курсаубаева рассказал КТК, что страдает эпилепсией. У нее вторая группа инвалидности. Но последние восемь месяцев ей не до собственного здоровья. Женщина переживает за сына, которого прошлой осенью жестоко избили. По ее словам, на 17-летнего Ибраима напали всего в нескольких метрах от дома. 

"Сын говорит: "Мама, если бы было два-три человека, я бы убежал. Но там их толпа целая была. И они меня все окружили, материли, пугали и оскорбляли, унижали. Я не смог. И сильно. Когда уже начинали пинать меня по глазу, у меня сильное головокружение началось, и я упал. И уже все в глазах потемнело. И ничего не помню уже дальше", – рассказал мать пострадавшего Утебике Курсаубаева.

Отмечается, что двоих студентов в итоге осудили за грабеж, но суд дал им лишь два года ограничения свободы – учли, что те были несовершеннолетними. Остальных 14, по словам матери, и вовсе не привлекли к ответственности. Дело по статье "Хулиганство" просто закрыли. Женщина утверждает, что узнала об этом случайно, через восемь месяцев. Пыталась получить объяснение у следователя, но в РОВД ее довели до истерики.

В полиции ответили, что была доказана вина только двоих подростков, а остальных наказывать не за что. Следователи не нашли в деле других улик. И настаивают, что расследование проводилось в рамках закона.

"В ходе следствия в отношении нескольких фигурантов уголовное дело было прекращено в связи с тем, что они отношения к данному инциденту не имели". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

Все эти месяцы Утебике водит сына по врачам. Последствия того вечера до сих пор дают о себе знать. У парня травмы головы и челюсти. Лечение студент получает у частных специалистов в Актобе. Оплачивает мать все это со своего пособия по инвалидности. Недалеко от места происшествия, которое указала мать пострадавшего подростка, установлена уличная камера наблюдения. Однако, как выяснилось, запись с камеры за тот день не сохранилась. Хотя именно это видео могло стать ключевым доказательством в деле об избиении. Самое страшное, говорит мать, подростки продолжают травить сына. Поэтому Ибраим был категорически против, чтобы историю обнародовали журналисты, и отказался сниматься. Утебике же готовит апелляционную жалобу. Она требует ужесточить наказание уже осужденным подросткам и возобновить уголовное преследование остальных.

Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной произошла на паркинге жилого комплекса в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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