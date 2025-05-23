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Происшествия

Нападение на казахстанку в подъезде попало на видео

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:24 Фото: pexels
На видео, которое распространяется в социальных сетях, зафиксирован момент нападения мужчины на девушку, вошедшую в подъезд жилого дома в Сатпаеве. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау уточнили корреспонденту Zakon.kz, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

В кадре видно, как в подъезд заходит девушка, а за ней поднимается мужчина. Он резко закрывает ей рот ладонью и тащит под лестницу. Потеряв равновесие, они оба падают. После чего мужчина выбегает.

На крики из квартиры на первом этаже вышла женщина, которая последовала за нападавшим на улицу.

В полиции заявили, что по горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан.

"Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование".Пресс-служба Департамента полиции области Улытау

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:24
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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