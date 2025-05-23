Нападение на казахстанку в подъезде попало на видео
Фото: pexels
На видео, которое распространяется в социальных сетях, зафиксирован момент нападения мужчины на девушку, вошедшую в подъезд жилого дома в Сатпаеве. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау уточнили корреспонденту Zakon.kz, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.
В кадре видно, как в подъезд заходит девушка, а за ней поднимается мужчина. Он резко закрывает ей рот ладонью и тащит под лестницу. Потеряв равновесие, они оба падают. После чего мужчина выбегает.
На крики из квартиры на первом этаже вышла женщина, которая последовала за нападавшим на улицу.
В полиции заявили, что по горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан.
"Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование".Пресс-служба Департамента полиции области Улытау
Ранее мы сообщали о другой шокирующей истории. В селе Еркинкала Атырауской области 43-летний мужчина в течение пяти лет совершал развратные действия в отношении своей 12-летней падчерицы. Жертва насилия молчала до 17 лет, пока не осмелилась рассказать все своей родственнице.
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