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События

Пожилая карагандинка оказалась в суде из-за своей любви к сплетням

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 23:52 Фото: Zakon.kz
Бытовой конфликт между жительницами Караганды перерос в судебное разбирательство. Пенсионерке пришлось ответить перед законом за сплетни, которые она распускала о своей молодой соседке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, 34-летняя карагандинка пожаловалась на соседку по дому, которая систематически распространяла о ней недостоверную информацию и порочащие слухи.

Участковый проверил заявление и провел опрос среди жильцов дома.

"В ходе опроса несколько соседей рассказали, что среди жильцов распространялись различные слухи о заявительнице. По их словам, эту информацию распространяла 66-летняя соседка", – сообщили в ведомстве.

Подозрения подтвердились, когда пенсионерку доставили в отдел полиции. В кабинете участкового женщина призналась, что действительно распространяла сплетни о своей соседке.

В отношении карагандинки составили административный материал, который затем направили в суд.

Суд признал 66-летнюю женщину виновной в распространении ложной информации, порочащей честь и достоинство другого человека, и привлек ее к ответственности.

Ранее сообщалось, что казахстанка проучила "бизнесмена" в суде.

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Канат Болысбек
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