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Происшествия

83 ведра марихуаны обнаружили у жителя Шымкента

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 10:23 Фото: Zakon.kz
Жителя Шымкента задержали по подозрению в сбыте марихуаны. Оперативники обнаружили у него большое количество наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города пояснили, что в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось пресечь деятельность фитолаборатории:

"Из незаконного оборота изъяли 83 синих пластиковых ведра с марихуаной, которые хранились в специально оборудованном помещении. Также обнаружены наркотические вещества, распакованные в полиэтиленовые пакетики и электронные весы".

Подозреваемого в организации лаборатории задержали и взяли под стражу. Проводится досудебное расследование.

Если вину мужчины докажут, ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее в Акмолинской области задержали бывшего школьного учителя, которого подозревают в распространении наркотиков.

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Андрей Дюсупов
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