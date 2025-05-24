83 ведра марихуаны обнаружили у жителя Шымкента
Фото: Zakon.kz
Жителя Шымкента задержали по подозрению в сбыте марихуаны. Оперативники обнаружили у него большое количество наркотических веществ, сообщает Zakon.kz.
В прокуратуре города пояснили, что в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось пресечь деятельность фитолаборатории:
"Из незаконного оборота изъяли 83 синих пластиковых ведра с марихуаной, которые хранились в специально оборудованном помещении. Также обнаружены наркотические вещества, распакованные в полиэтиленовые пакетики и электронные весы".
Подозреваемого в организации лаборатории задержали и взяли под стражу. Проводится досудебное расследование.
Если вину мужчины докажут, ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее в Акмолинской области задержали бывшего школьного учителя, которого подозревают в распространении наркотиков.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript