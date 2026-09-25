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Происшествия

Известный тамада из Астаны задержан в Шымкенте: что нашли в номере гостиницы

Шымкент, гостиница, номер, МВД, тамада, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:18 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Шымкенте задержали известного тамаду, у которого изъяли предположительно наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали известного тамаду по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 36-летний житель Астаны гражданин С. В ходе обыска в номере обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения. Вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги".

Задержанный пояснил, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым "маком" и были приобретены им для личного употребления.

"Точный состав и количество изъятых веществ устанавливаются. Проводится досудебное расследование".Пресс-служба МВД РК

Иные сведения, как отметили в ведомстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.

23 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы ничего не подозревающий курьер доставил заказ с полицией на хвосте. В ходе осмотра полицейские обнаружили вещество с признаками наркотического действия.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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