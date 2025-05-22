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События

Бывший учитель попался с килограммом мефедрона

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 10:15 Фото: pexels
В Акмолинской области вблизи села Талапкер сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД  задержали межрегионального курьера, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 мая 2025 года сообщило Министерство внутренних дел.

"Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай – Семей. Личность курьера подтверждена – им оказался бывший учитель математики. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье, в рюкзаке, правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком мефедрон. Общий вес изъятого вещества составил один килограмм", – сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее в городе Таразе также был задержан наркокурьер с крупной партией синтетических веществ.

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Асель Аукешева
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