Грязь и тяжелый запах: два подпольных цеха по переработке мяса обнаружили в Астане
В пресс-службе столичного Департамента полиции рассказали, что под один из цехов был приспособлен гараж.
"В гаражном помещении, принадлежавшем 39-летнему гражданину, который занимался реализацией и переработкой, царили полная антисанитария, грязь и запах испортившегося мяса", – сообщили правоохранители.
Оперативники обнаружили три головы и две туши крупного рогатого скота, а также мясо лошади и сырье, приготовленное для фарша. Всего было изъято 600 кг продукции.
В другом случае 37-летний мужчина организовал незаконное предпринимательство по продаже мяса в подсобном помещении. На его продукцию отсутствовали соответствующие разрешительные документы.
"В помещениях цеха специалисты отобрали пробы для микробиологических исследований. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции".
В отношении организаторов подпольного производства составлены административные протокола.
Правоохранители напомнили, что мясная продукция, не прошедшая ветеринарный контроль, может не только иметь криминальное происхождение, но и представлять угрозу для здоровья.
13 марта 2025 года появилась информация о том, что в Астане задержан предприниматель, который продавал мясо павшего скота. Zakon.kz решил выяснить у специалиста, чем опасен такой продукт для организма человека и к каким последствиям может привести.