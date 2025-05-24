Грязь и тяжелый запах: два подпольных цеха по переработке мяса обнаружили в Астане

В Астане вновь обнаружили помещения, где занимались переработкой и продажей мяса в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного Департамента полиции рассказали, что под один из цехов был приспособлен гараж.

"В гаражном помещении, принадлежавшем 39-летнему гражданину, который занимался реализацией и переработкой, царили полная антисанитария, грязь и запах испортившегося мяса", – сообщили правоохранители.

Оперативники обнаружили три головы и две туши крупного рогатого скота, а также мясо лошади и сырье, приготовленное для фарша. Всего было изъято 600 кг продукции.

В другом случае 37-летний мужчина организовал незаконное предпринимательство по продаже мяса в подсобном помещении. На его продукцию отсутствовали соответствующие разрешительные документы.

"В помещениях цеха специалисты отобрали пробы для микробиологических исследований. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе продукции".

В отношении организаторов подпольного производства составлены административные протокола.

Правоохранители напомнили, что мясная продукция, не прошедшая ветеринарный контроль, может не только иметь криминальное происхождение, но и представлять угрозу для здоровья.

13 марта 2025 года появилась информация о том, что в Астане задержан предприниматель, который продавал мясо павшего скота. Zakon.kz решил выяснить у специалиста, чем опасен такой продукт для организма человека и к каким последствиям может привести.