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События

В Алматы спасли женщину, стоявшую на кондиционере пятого этажа

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы полицейские и спасатели предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на пульт "102" поступило сообщение о молодой женщине, которая находилась с внешней стороны жилого дома, стоя на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа.

На место незамедлительно прибыли несколько патрульных экипажей. Пока одни сотрудники полиции разговаривали с женщиной, пытаясь успокоить ее и удержать от рокового шага, другие обеспечивали безопасность и координировали действия экстренных служб.

Через несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели. Совместными усилиями им удалось благополучно вернуть женщину в квартиру.

По предварительной информации, инцидент произошел после семейного конфликта. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, после чего всех участников происшествия доставили в подразделение полиции для выяснения обстоятельств.

Немного ранее сообщалось, что в городе во время рейда стражи порядка обнаружили квартиру с вебкам-студией.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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