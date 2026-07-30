В Алматы спасли женщину, стоявшую на кондиционере пятого этажа

В Алматы полицейские и спасатели предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на пульт "102" поступило сообщение о молодой женщине, которая находилась с внешней стороны жилого дома, стоя на наружном блоке кондиционера на уровне пятого этажа.

На место незамедлительно прибыли несколько патрульных экипажей. Пока одни сотрудники полиции разговаривали с женщиной, пытаясь успокоить ее и удержать от рокового шага, другие обеспечивали безопасность и координировали действия экстренных служб.

Через несколько минут к месту происшествия прибыли спасатели. Совместными усилиями им удалось благополучно вернуть женщину в квартиру.

По предварительной информации, инцидент произошел после семейного конфликта. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, после чего всех участников происшествия доставили в подразделение полиции для выяснения обстоятельств.

Немного ранее сообщалось, что в городе во время рейда стражи порядка обнаружили квартиру с вебкам-студией.