#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.84
579.7
6.39
Происшествия

Девушка провалилась под землю в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 13:12 Фото: Zakon.kz
26 мая 2025 года в районе "Кобыз сарайы" Астаны девушка буквально провалилась под землю. В пресс-службе ГКП "Астана су арнасы" Zakon.kz озвучили детали инцидента. Также врачи рассказали о состоянии пострадавшей.

О произошедшем рассказали очевидцы и поделились снимком с места событий.

"Брусчатка разверзлась под ней, когда она шла по тротуару. Глубина там под метр. На дне ямы вода. Девушка плакала от боли после падения", – говорится в описании к публикации.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ГКП "Астана су арнасы" уточнили, что в районе ул. Керей, Жанибек хандар, 18 (вблизи "Қобыз сарайы"), произошел локальный провал тротуарной плитки рядом с коллектором диаметром D-1000 мм.

Также сказано, что образовалась яма, на дне которой находилась вода.

"На место оперативно прибыла бригада ГКП "Астана су арнасы". Работы по вскрытию и техническому обследованию начались. Ситуация находится под полным контролем. Причины произошедшего будут установлены по итогам проведенных работ". ГКП "Астана су арнасы"

Также в заключительной части у жителей Астаны попросили извинения за неудобства.

Тем временем в пресс-службе Управления общественного здравоохранения заявили, что потерпевшая от госпитализации отказалась.

"На скорую помощь поступил вызов по инциденту. Бригада скорой помощи на месте происшествия оказала первую медпомощь пациенту".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

Ночью 24 мая 2025 года в одной из гостиниц Талдыкоргана произошел пожар. Согласно данным из социальных сетей, на месте было обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу заявили Zakon.kz, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Мужчина погиб в жестком ДТП на БАКАДе
Происшествия
13:48, Сегодня
Мужчина погиб в жестком ДТП на БАКАДе
Мать и двое детей пострадали в загоревшемся такси в Павлодаре
Происшествия
15:58, 25 мая 2025
Мать и двое детей пострадали в загоревшемся такси в Павлодаре
Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане
Происшествия
15:37, 25 мая 2025
Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: