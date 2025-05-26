Девушка провалилась под землю в Астане

26 мая 2025 года в районе "Кобыз сарайы" Астаны девушка буквально провалилась под землю. В пресс-службе ГКП "Астана су арнасы" Zakon.kz озвучили детали инцидента. Также врачи рассказали о состоянии пострадавшей.

О произошедшем рассказали очевидцы и поделились снимком с места событий.

"Брусчатка разверзлась под ней, когда она шла по тротуару. Глубина там под метр. На дне ямы вода. Девушка плакала от боли после падения", – говорится в описании к публикации.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ГКП "Астана су арнасы" уточнили, что в районе ул. Керей, Жанибек хандар, 18 (вблизи "Қобыз сарайы"), произошел локальный провал тротуарной плитки рядом с коллектором диаметром D-1000 мм.

Также сказано, что образовалась яма, на дне которой находилась вода.

"На место оперативно прибыла бригада ГКП "Астана су арнасы". Работы по вскрытию и техническому обследованию начались. Ситуация находится под полным контролем. Причины произошедшего будут установлены по итогам проведенных работ". ГКП "Астана су арнасы"

Также в заключительной части у жителей Астаны попросили извинения за неудобства.

Тем временем в пресс-службе Управления общественного здравоохранения заявили, что потерпевшая от госпитализации отказалась.

"На скорую помощь поступил вызов по инциденту. Бригада скорой помощи на месте происшествия оказала первую медпомощь пациенту". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны

Ночью 24 мая 2025 года в одной из гостиниц Талдыкоргана произошел пожар. Согласно данным из социальных сетей, на месте было обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу заявили Zakon.kz, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.