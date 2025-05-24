В гостинице Талдыкоргана произошло убийство

Ночью 24 мая 2025 года в одной из гостиниц Талдыкоргана произошел пожар. Согласно данным из социальных сетей, на месте было обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу заявили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело.

Также стражи порядка уточнили, что по горячим следам был задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства в Талдыкоргане. Ведутся следственные мероприятия. Иная информация в рамках расследования разглашению не подлежит". Пресс-служба ДП области Жетысу

Тем временем в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) добавили подробности.

Известно, что пожар зафиксирован на первом этаже гостиницы в 04:14.

"Возгорание началось в зоне ресепшена и охватило площадь в 20 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 04:29. Спасателями эвакуированы 35 человек, в том числе один ребенок". Пресс-служба ДЧС области Жетысу

Ранее стало известно, что в Алматинской области проводится расследование убийства школьника. В совершении преступления подозревают его одноклассника.