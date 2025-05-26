Люди, заставлявшие инвалида попрошайничать, получили реальные сроки в Караганде

Завершился суд над четырьмя жителями Сарани, которые заставляли попрошайничать мужчину без рук и ног, сообщает Zakon.kz.

Неизменное место инвалида Николая находилось в центре Караганды, где сидя на картонке он просил милостыню. К концу дня мужчина обычно собирал до 100 тыс. тенге, но каждый вечер кто-то из подсудимых забирал все до копейки. А чтобы Николай и его супруга Ирина не задавали лишних вопросов, и вели себя тихо, преступники силой забрали их годовалую дочь, передает "Седьмой канал".

По статьям "создание и участие в преступной группировке" и "торговля людьми", то есть эксплуатация, глава группы получил 17 лет колонии, его зять и приятель по 12 лет. 26-летняя подсудимая даже несмотря на наличие годовалого ребенка, также проведет в тюрьме 12 лет.

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