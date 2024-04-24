В Актау людей с инвалидностью заставляли попрошайничать

Людей с инвалидностью принуждали просить милостыню в Мангистауской области. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали Zakon.kz о задержании причастных к преступлению.

Согласно распространенному сообщению за 24 апреля 2024 года, факт незаконного удержания лиц с инвалидностью выявили в рамках реализации пилотного проекта "Город без барьеров".

"В целях пресечения незаконной деятельности Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. 22 апреля 2024 года на территории Актау задержаны лица, причастные к совершению правонарушений". Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

В дополнении отмечено, что по данному факту Департаментом полиции начато досудебное расследование по п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 128 УК РК.

"Иная информация в интересах следствия не разглашается". Пресс-служба прокуратуры Мангистауской области

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