Казахстанец лишился свободы на 16 лет из-за посылки из Испании
Фото: Zakon.kz
В Астане транспортная полиция пресекла международный канал поставки наркотиков, а курьер лишился свободы, сообщает Zakon.kz.
Об этом 26 мая 2025 года рассказали в Департаменте полиции на транспорте.
"В феврале текущего года в результате спецоперации сотрудники ДП на транспорте пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, прибывших в столицу из Испании. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почтовой связи Астаны была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар. Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.
С поличным при попытке забрать посылку был задержан 23-летний курьер наркосети.
При обыске по месту его жительства обнаружены материалы для фасовки, весы, упаковка, а также записи, свидетельствующие о систематическом сбыте наркотиков через тайники-закладки.
Как установило следствие, задержанный получал инструкции через зашифрованные мессенджеры и занимался фасовкой и сбытом наркотических веществ на территории столицы.
"Благодаря профессионализму транспортной полиции международный канал поставки наркотиков был ликвидирован. В мае суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы".ДП на транспорте
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