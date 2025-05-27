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Происшествия

Несостоявшийся хадж: в Астане задержана опытная аферистка

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 08:40 Фото: Zakon.kz
Без хаджа и денег оставила верующих мусульман Астаны и Алматы 33-летняя аферистка, сообщает Zakon.kz.

В столичную полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он планировал отправиться в малый хадж и через Instagram нашел туристическую компанию по организации паломничества. Оплатив 1,5 млн тенге за две путевки, мужчина так и не дождался обещанных авиабилетов и визы на выезд. На его звонки директор фирмы не отвечала. Оказалось, что эту аферу подозреваемая провернула десятки раз и в Алматы. Она подделывала документы для организации поездки, однако, получив деньги, пропадала, передает Astana TV со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

"Сотрудники криминальной полиции района Сарайшык установили 33-летнюю подозреваемую, в отношении которой в Алматы зафиксировано около 60 эпизодов. Зарегистрировано уголовное дело", – рассказали правоохранители.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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