В Астане 33-летнюю женщину задержали на "первом задании"
Сотрудниками Департамента полиции (ДП) Астаны пресечена деятельность 33-летней жительницы, едва начавшей заниматься сбытом наркотических средств в столице, сообщает Zakon.kz.
Подробностями 8 октября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:
"Во время патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на женщину, которая вела себя подозрительно возле одного из жилых домов: оглядывалась по сторонам и заметно занервничала при виде правоохранителей. Подозрительное поведение привлекло внимание полицейских. В ходе личного досмотра у нее в карманах было обнаружено более 10-ти свертков с веществом, являющимся мефедроном".
Установлено, что задержанная устроилась закладчицей всего три дня назад.
"Через интернет она откликнулась на предложение легкого заработка, не задумываясь о возможных последствиях. Именно при выполнении "первого задания" женщина была задержана сотрудниками полиции. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств".Пресс-служба ДП Астаны
В столичной полиции подчеркнули: так называемый "быстрый доход" от сомнительных предложений в интернете на практике оборачивается уголовной ответственностью и разрушенными судьбами.
