#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Происшествия

В Астане 33-летнюю женщину задержали на "первом задании"

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 18:00 Фото: pexels
Сотрудниками Департамента полиции (ДП) Астаны пресечена деятельность 33-летней жительницы, едва начавшей заниматься сбытом наркотических средств в столице, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 8 октября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:

"Во время патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на женщину, которая вела себя подозрительно возле одного из жилых домов: оглядывалась по сторонам и заметно занервничала при виде правоохранителей. Подозрительное поведение привлекло внимание полицейских. В ходе личного досмотра у нее в карманах было обнаружено более 10-ти свертков с веществом, являющимся мефедроном".

Установлено, что задержанная устроилась закладчицей всего три дня назад.

"Через интернет она откликнулась на предложение легкого заработка, не задумываясь о возможных последствиях. Именно при выполнении "первого задания" женщина была задержана сотрудниками полиции. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств".Пресс-служба ДП Астаны

В столичной полиции подчеркнули: так называемый "быстрый доход" от сомнительных предложений в интернете на практике оборачивается уголовной ответственностью и разрушенными судьбами.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы выявили нарушения в сфере оборота лекарственных препаратов. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Семейный наркобизнес: 65-летний мужчина, его супруга и сын задержаны в области Жетысу
11:17, 18 сентября 2025
Семейный наркобизнес: 65-летний мужчина, его супруга и сын задержаны в области Жетысу
В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков
11:57, 28 января 2023
В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков
Спецоперация в Астане: курьер признался в сбыте наркотиков
11:56, 08 января 2024
Спецоперация в Астане: курьер признался в сбыте наркотиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: