Сбивают прохожих, гоняют по дорогам: почти 1500 самокатчиков оштрафовали в Алматы

Два года назад в Казахстане разработали четкие правила использования электросамокатов. Однако последние продолжают нарушать ПДД, провоцируют дорожно-транспортные происшествия и наезжают на пешеходов. Почему так и не удалось навести порядок и как наказать нарушителей, в материале Zakon.kz.

Электросамокаты появились в Алматы шесть лет назад. Тогда алматинцы новшество восприняли как прогрессивный шаг, а все потому, что это было удобно, быстро и экологично. Но на деле все оказалось не так просто. В итоге самокаты обернулись для горожан настоящей головной болью. Если с хаотично брошенными транспортными средствами местные смирились, то с гонками по тротуарам, паркам и наездами на пешеходов и авариями ...нужно было что-то делать. И после печальной статистики власти задумались о законе, который кардинально изменит культуру вождения у самокатчиков: они начнут соблюдать правила и скоростной режим.

К слову, разрабатывали новые правила долго, и в итоге в 2023 году в Казахстане заработал новый закон "О дорожном движении". По задумке водители электросамокатов должны двигаться только по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии можно передвигаться по правому краю проезжей части дороги. И еще управлять самокатом должен тот, кому исполнилось 18 лет и у него есть права, дополнительно нужно обзавестись шлемом и светоотражающей одеждой.

Стоит отметить, что в новых правилах прописали еще несколько моментов: категорически запрещается перевозить пассажиров и грузы, а двигаться можно на скорости не более 6 км/ч. Но это в идеале...

На деле большинство любителей быстрой езды на самокате эти правила открыто игнорируют или даже не знают о них. Для многих по-прежнему привычно передвигаться на двухколесном транспорте вдвоем и даже втроем, не иметь шлема и ездить по тротуарам на большой скорости, тем самым подвергая риску жизнь горожан.

Впрочем, порядок удалось навести, правда, не в таких масштабах, как изначально задумывали разработчики проекта. К примеру, в Алматы с начала года в ДТП с участием самокатов пострадал 41 человек, сбитые самокатами пешеходы не всегда отделываются ссадинами и легкими ушибами. Бывали и более печальные случаи. А вот стремление "немного полихачить" нередко оборачивается больничной койкой и для водителя двухколесной электротехники.

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Полицейские Алматы заявляют, что постоянно проводят рейды и оперативно-профилактические мероприятия. И если верить официальной статистике, то лихачей на самокатах в городе стало меньше.

"За нарушения ПДД в отношении самокатчиков с начала года был составлен 1401 протокол. 20 родителей были привлечены к ответственности за допуск своих несовершеннолетних детей к управлению самокатом. Сотрудники полиции не прекращают работу в этом направлении. Постоянно ведутся разъяснительные беседы с молодежью об опасности использования этого транспортного средства без средств защиты – шлемов, налокотников и наколенников", – пояснили в пресс-службе ДП Алматы.

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При этом алматинцы считают, что решить проблему с любителями быстрой езды на самокатах только силами полицейских крайне сложно. Эту позицию поддерживает и автоэксперт Арсен Шакуов. Он уверен, "самокатный беспредел" закончится только тогда, когда люди осознают всю ответственность и начнут уважать друг друга.

"Люди как будто специально игнорируют ПДД. На 100 самокатчиков всего 2-3 человека соблюдают правила дорожного движения, остальные наплевательски относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. Я считаю, что это происходит из-за воспитания и нашего менталитета. К сожалению, складывается такое впечатление, что у нас законы принимаются не для того, чтобы их соблюдать, а наоборот, нарушать. Полицейские не могут ловить всех нарушителей сетями, иначе народ начнет возмущаться, даже несмотря на то, что стражи порядка правы", – сказал автоэксперт.

Чтобы снизить градус недовольства у горожан и победить хаотичную езду самокатчиков, в МВД подумывали о том, чтобы дать акимам городов возможность самим контролировать и вводить определенные ограничения в движение двухколесной электрической техники в определенных районах и границах населенного пункта.

Даже в качестве примера Игорь Лепеха привел московский опыт. Так, мэр Москвы Сергей Собянин категорически запретил передвигаться на электросамокатах в некоторых районах города. Устройства автоматически отключаются на подъезде к Красной и Манежной площадям. К слову, не так давно исторический центр Алматы также временно был недоступен для самокатчиков. Правда, коснулось это только кикшеринговых самокатов.

А еще в МВД хотели присвоить всем самокатам без исключения госномера. Только эту инициативу депутаты не поддержали. Вместо этого чиновники предложили агрегаторам кикшеринга сделать крупнее идентификационные номера. Если инициатива будет поддержана, найти водителя, который совершил ДТП, будет намного легче.

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К слову, наша страна не единственная, в которой есть проблема микромобильного транспорта. И везде ее решают по-разному.

К примеру, в США только некоторые штаты выделяют электросамокаты в правилах дорожного движения как отдельный вид транспорта. Самые эффективные меры на сегодняшний день введены в Мичигане, где подробно разъясняются правила для электросамокатчиков. Водителям этих транспортных средств разрешено ездить как можно ближе к правому краю дороги, по специально выделенным дорожкам и категорически запрещается перестраиваться из ряда в ряд.

В Германии у каждого самоката есть номерной знак. Он должен быть сертифицирован, а транспорт застрахован. Управлять им разрешено с 14 лет. Кататься можно по велодорожкам. А вот заезжать на тротуары и пешеходные зоны запрещено. За это предусмотрен штраф свыше 30 евро.

Во Франции нарушителей не меньше, они так же, как в Казахстане, не соблюдали правила, ездили на самокатах вдвоем и даже втроем, устраивали гонки. В итоге в 2021 году министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что штрафы за езду вдвоем увеличены с 35 до 135 евро. А возраст, позволяющий управлять самокатом, увеличили с 12 до 14 лет.

В Японии в городской черте разрешено кататься только по проезжей части, либо у самого края, либо при наличии соответствующей разметки по полосе для велосипедов. При этом, например, нельзя поворачивать направо на светофорах (движение транспорта в стране левостороннее).

Автоэксперты отмечают, что проблема электросамокатов в Алматы сейчас требует системного решения. За основу предлагается взять опыт других крупных мегаполисов, где все же удалось упорядочить движение и воспитать культуру вождения. И только тогда электросамокаты станут по-настоящему удобным и безопасным видом транспорта.