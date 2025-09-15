Самокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия
Также известно, что малышка получила травмы.
Корреспондент Zakon.kz обратился 15 сентября 2025 года за комментарием в пресс-службу городской полиции. В ведомстве подтвердили случай.
"В Медеуском районе Алматы водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
По данному факту, как уточнили стражи порядка, была незамедлительно начата проверка.
"Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом", – пообещали в ДП.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий.
К сожалению, происшествия с участием самокатчиков происходят на регулярной основе. К примеру, 2 сентября в Алматы двое подростков на самокате наехали на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал.
Уже 8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности.