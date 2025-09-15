#АЭС в Казахстане
Происшествия

Самокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 17:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В излюбленном месте отдыха жителей и гостей Алматы произошел очередной инцидент с участием самокатчика. Так, согласно данным из социальных сетей, в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев самокатчик сбил ребенка и уехал с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Также известно, что малышка получила травмы.

Корреспондент Zakon.kz обратился 15 сентября 2025 года за комментарием в пресс-службу городской полиции. В ведомстве подтвердили случай.

"В Медеуском районе Алматы водитель электросамоката совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

По данному факту, как уточнили стражи порядка, была незамедлительно начата проверка.

"Личность нарушителя будет установлена в кратчайшие сроки, он понесет ответственность в соответствии с законом", – пообещали в ДП.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий.

Опасные тротуары: самокатчики устроили кулачный бой в Алматы

К сожалению, происшествия с участием самокатчиков происходят на регулярной основе. К примеру, 2 сентября в Алматы двое подростков на самокате наехали на коляску с младенцем. К счастью, малыш не пострадал.

Уже 8 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамокатами – казахстанцы все еще подвергаются опасности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
На юге Казахстана школьник погиб после драки
16:25, Сегодня
На юге Казахстана школьник погиб после драки
Семь школьников получили ожоги, устроив "футбол" с химическими веществами в Павлодаре
14:37, Сегодня
Семь школьников получили ожоги, устроив "футбол" с химическими веществами в Павлодаре
Землетрясение произошло в Каспийском море
12:52, Сегодня
Землетрясение произошло в Каспийском море
