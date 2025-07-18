#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
532.74
617.23
6.77
Общество

В МВД озвучили итоги борьбы с наркопреступностью

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 08:14 Фото: Zakon.kz
18 июля заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов озвучил итоги борьбы с наркопреступностью, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД, за шесть месяцев текущего года выявлено около четырех тысяч наркоправонарушений. Из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков наркотиков до организаторов наркобизнеса. По фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 21 уголовное дело, в том числе ликвидированы две транснациональные преступные группы.

"Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника", – говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в два раза и составил 570 кг.

Пресечена деятельность 103 нарколабораторий. Выявлено 218 фактов культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотических средств.

Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Их количество превысило 17 тыс. Также заблокированы 24 тыс. карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 млрд тенге.

Ранее стало известно о задержании в Алматы беглого преступника из Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам
Общество
08:45, Сегодня
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: