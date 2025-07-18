В МВД озвучили итоги борьбы с наркопреступностью

18 июля заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов озвучил итоги борьбы с наркопреступностью, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД, за шесть месяцев текущего года выявлено около четырех тысяч наркоправонарушений. Из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков наркотиков до организаторов наркобизнеса. По фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 21 уголовное дело, в том числе ликвидированы две транснациональные преступные группы.

"Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника", – говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в два раза и составил 570 кг.

Пресечена деятельность 103 нарколабораторий. Выявлено 218 фактов культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотических средств.

Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Их количество превысило 17 тыс. Также заблокированы 24 тыс. карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 млрд тенге.

Ранее стало известно о задержании в Алматы беглого преступника из Жамбылской области.