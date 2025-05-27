В МВД назвали причину задержания иностранцев в Астане и показали кадры спецоперации
Фото: YouTube/mvdkontent
В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 27 мая 2025 года, заявили, что пресечена деятельность транснациональной наркогруппировки, сообщает Zakon.kz.
Подробностями спецоперации поделился и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан:
"В ходе спецоперации в Астане сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ликвидировали деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом синтетических наркотиков. В результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 кг синтетического вещества мефедрон. На черном рынке такая партия стоит около 6 млн долларов, что составляет до 300 тыс. разовых доз".
Спикер подчеркнул, что все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
22 мая 2025 года стало известно, что бывший учитель попался с килограммом мефедрона. Его задержали сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК вблизи села Талапкер.
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