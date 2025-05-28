В Актау прохожий спас тонущего подростка

На побережье Актау спасли из воды 14-летнего школьника. Трагедии удалось избежать благодаря внимательности случайного прохожего, который заметил тонущего ребенка и бросился в воду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Мангистауской области, подростка передали врачам в удовлетворительном состоянии.

"28 мая в 14:55 на побережье Каспийского моря в районе 7А микрорайона удалось спасти подростка, упавшего в воду. Это место не предназначено для купания", – отмечают спасатели.

Прибывшие на место происшествия специалисты аварийно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области оказали ребенку 2011 года рождения первую помощь и передали бригаде скорой неотложной помощи.

Как выяснилось, мальчик купался в необорудованном для этого месте и начал тонуть.

В Мангистауской области с 2018 по 2024 год утонули 82 человека, из них 19 – дети. По статистике, наибольшее количество трагедий зафиксировано в местах, где купание запрещено.

Ранее спасатели перечислили места, запрещенные для купания в Мангистау.