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Происшествия

В Актау прохожий спас тонущего подростка

подростка спасли во время купания, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 19:07 Фото: pixabay
На побережье Актау спасли из воды 14-летнего школьника. Трагедии удалось избежать благодаря внимательности случайного прохожего, который заметил тонущего ребенка и бросился в воду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Мангистауской области, подростка передали врачам в удовлетворительном состоянии.

"28 мая в 14:55 на побережье Каспийского моря в районе 7А микрорайона удалось спасти подростка, упавшего в воду. Это место не предназначено для купания", – отмечают спасатели.

Прибывшие на место происшествия специалисты аварийно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области оказали ребенку 2011 года рождения первую помощь и передали бригаде скорой неотложной помощи.

Как выяснилось, мальчик купался в необорудованном для этого месте и начал тонуть.

В Мангистауской области с 2018 по 2024 год утонули 82 человека, из них 19 – дети. По статистике, наибольшее количество трагедий зафиксировано в местах, где купание запрещено.

Ранее спасатели перечислили места, запрещенные для купания в Мангистау.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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