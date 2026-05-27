#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
Мир

Мужчина, который убил брата и съел его глаз, умер в тюрьме

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 16:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В США нашли мертвым заключенного, который жестоко расправился с родным братом и съел его глазное яблоко. Жуткое преступление потрясло общественность еще в 2025 году, передает Zakon.kz.

Как пишет издание People, Мэттью напал на младшего брата Джозефа 22 февраля 2025 года в их квартире. Он ранил его ножом, а затем до смерти избил клюшкой для гольфа.

Затем мужчина вырвал Джозефу глаз и проглотил его, а также поджег их домашнюю кошку. После произошедшего он сам сообщил обо всем полиции и дождался ареста.

Оказалось, что в 2021 году Мэттью диагностировали шизофрению. Несмотря на лечение, его состояние неуклонно ухудшалось: у него появились религиозные, сверхъестественные и апокалиптические видения. Временами мужчина считал себя Богом или антихристом, верил, что для спасения мира необходимо совершить жертвенное убийство.

Из-за подобных видений через неделю после ареста он попытался оборвать собственную жизнь. Он думал, что так спасет мир. Тогда его смогли спасти, но в мае 2026 года нашли бездыханным в камере.

Предполагается, что он совершил суицид. Мужчине было 32 года. Семья Мэттью опубликовала некролог, в котором написала, каким он был до болезни – заботливым, любящим, талантливым человеком. В тюрьме он раскаивался за свой поступок и надеялся излечиться.

Ранее сообщалось, что в США отец жестоко избил 14-летнюю дочь и побрил ее налысо за прогулы в школе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
12:57, 29 мая 2025
Мужчина из-за ревности убил жену в ЗКО
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
22:47, 25 марта 2026
Мужчина из ревности жестоко убил супругу на глазах у детей
крокодил утащил мужчину под воду на глазах у его отца
23:02, 22 сентября 2025
Крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Масси
16:26, Сегодня
Канадский легионер "Барыса" Джейк Масси рассказал, почему решил остаться в Астане
Хамзат Чимаев
16:17, Сегодня
Бывший соперник Рахмонова объяснил поражение Хамзата Чимаева отсутствием сборов в России
Елена Рыбакина появилась на корте перед матчем второго круга "Ролан Гаррос"
15:59, Сегодня
Елена Рыбакина появилась на корте перед матчем второго круга "Ролан Гаррос"
Соболенко рассказала, как играет с дорогими украшениями
15:42, Сегодня
Как Соболенко играет в 32-х градусную жару в Париже с 23-ю каратами бриллиантов на шее
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: