Брызнул перцовкой и ударил ножом: на школьника жестоко напал сверстник в Акмолинской области

Вечерняя игра в волейбол на стадионе Макинска в Акмолинской области обернулась кровавой драмой: на глазах у сверстников и педагогов совершено дерзкое нападение на 18-летнего юношу. Прямо во время матча неизвестный в маске нанес подростку ножевые ранения, передает Zakon.kz.

Подробности инцидента, произошедшего вечером в пятницу, 24 апреля, были опубликованы в Instagram-аккаунте Nayza Kokshe. Очевидцы описывают случившееся как внезапную вспышку насилия: нападавший в толстовке сначала дезориентировал жертву перцовым баллончиком, после чего пустил в ход нож.

"Никто и не понял, почему вдруг один из пацанов начал падать. А оказывается, ему в лицо брызнули из перцового баллончика, а потом начали бить ножом по шее и животу. Только потом поняли, что это не игра, бросились на помощь. Тем временем человек в маске спокойно удалился, выполнив свое дело. Шум, крик, кровь, скорая. 18-летнего одиннадцатиклассника увезли в больницу. Нож слегка задел трахею, но парень остался жив. Еще есть ранение в живот. Сегодня раненого юношу увезли в областную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что задержанный подозреваемый, по словам местных жителей, последнее время учился в Астане и не появлялся в Макинске. Однако его агрессивные комментарии в соцсетях указывали на давнюю обиду на бывших одноклассников.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области подтвердили, что подозреваемый уже находится в изоляторе временного содержания. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства 26 апреля 2026 года.

