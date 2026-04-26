#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Происшествия

Брызнул перцовкой и ударил ножом: на школьника жестоко напал сверстник в Акмолинской области

Фото: pixabay
Вечерняя игра в волейбол на стадионе Макинска в Акмолинской области обернулась кровавой драмой: на глазах у сверстников и педагогов совершено дерзкое нападение на 18-летнего юношу. Прямо во время матча неизвестный в маске нанес подростку ножевые ранения, передает Zakon.kz.

Подробности инцидента, произошедшего вечером в пятницу, 24 апреля, были опубликованы в Instagram-аккаунте Nayza Kokshe. Очевидцы описывают случившееся как внезапную вспышку насилия: нападавший в толстовке сначала дезориентировал жертву перцовым баллончиком, после чего пустил в ход нож.

"Никто и не понял, почему вдруг один из пацанов начал падать. А оказывается, ему в лицо брызнули из перцового баллончика, а потом начали бить ножом по шее и животу. Только потом поняли, что это не игра, бросились на помощь. Тем временем человек в маске спокойно удалился, выполнив свое дело. Шум, крик, кровь, скорая. 18-летнего одиннадцатиклассника увезли в больницу. Нож слегка задел трахею, но парень остался жив. Еще есть ранение в живот. Сегодня раненого юношу увезли в областную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что задержанный подозреваемый, по словам местных жителей, последнее время учился в Астане и не появлялся в Макинске. Однако его агрессивные комментарии в соцсетях указывали на давнюю обиду на бывших одноклассников.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области подтвердили, что подозреваемый уже находится в изоляторе временного содержания. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства 26 апреля 2026 года.

Ранее в Талдыкоргане бытовой конфликт в одной из местных столовых обернулся трагедией: женщина скончалась от множественных ножевых ранений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
В Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии
23:36, 29 мая 2025
В Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии
Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны
20:35, 11 февраля 2025
Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны
Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области
21:35, 07 февраля 2026
Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: