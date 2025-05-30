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Происшествия

Серик Шапкенов провел экстренное заседание штаба по факту взрыва на АЗС в Кульсары

взрыв, АЗС Кульсары , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 20:36 Фото: акимат Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата, все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. У большинства – ожоги различной степени тяжести. По поручению главы региона из Атырау в Кульсары направлены специалисты ожогового центра для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Аким области поручил Департаменту по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную координацию действий всех экстренных служб на месте ЧП, принять меры по локализации возгорания и минимизации последствий, а также гарантировать безопасность населения в зоне происшествия.

Работа оперативного штаба продолжается.

Ранее сообщалось, что при взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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