450 квадратных метров: крупный пожар произошел в кафе в ЗКО
26 октября 2025 года утром в ЗКО тушили пожар в двухэтажном кафе и крышу пристроенного магазина, сообщает Zakon.kz.
Загоревшееся кафе находилось в селе Достык района Байтерек. Пожарных направили по повышенному рангу, сообщили в МЧС.
"Выявив очаг возгорания и рассчитав пути его возможного распространения, пожарные подразделения ввели лафетные стволы с нескольких сторон одновременно и ликвидировали пожар на общей площади 450 кв. м, не дав распространиться огню на первый этаж здания и помещение магазина".МЧС РК
Пострадавших нет.
МЧС напоминает, что точки общественного питания должны быть оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения, управления эвакуацией и первичными средствами пожаротушения.
На днях в Астане из жилой многоэтажки экстренно эвакуировали более 30 человек из-за пожара.
