Из-за сильного пожара в одном из домов Караганды обрушилась крыша

Вечером 30 мая 2025 года в Караганде тушили сильный пожар, который случился в одном из двухквартирных домов города, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, инцидент произошел по улице Кисловодская, где загорелись деревянные конструкции крыши и домашние вещи в нежилой квартире на общей площади 150 квадратных метров.

"Из-за пожара в квартире произошло обрушение перекрытия на площади 15 кв. м. Также во время тушения спасатели успели вынести из соседней квартиры газовый баллон объемом 27 литров", – рассказали в ДЧС.

Пожар удалось ликвидировать спустя почти час. Жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы и проливать конструкции.

Мощный взрыв на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района произошел вечером 30 мая во время перекачки газа из автоцистерны в стационарный резервуар.