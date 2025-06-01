Девочку экстренно доставили на вертолете в больницу Усть-Каменогорска
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пилоты Казавиаспас МЧС РК Бейбут Смагулов и Шынгыс Малипьянов совместно с врачами санавиации транспортировали 10-летнюю девочку из Катон-Карагайского района в медучреждение города Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.
Благодаря слаженным действиям пилотов и врачей пациентку благополучно доставили до места назначения.
"Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удаленности поселков", – заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что троим туристкам в горах Алматы потребовалась помощь спасателей.
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