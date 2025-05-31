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Происшествия

Троим туристкам в горах Алматы потребовалась помощь спасателей

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 00:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
31 мая в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута и не смогли самостоятельно выбраться из труднодоступной горной местности, сообщает Zakon.kz.

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК.

"Добраться до места было непросто: путь пролегал через пересеченную местность с ограниченной видимостью и крутыми склонами, маршрут приходилось проходить пешком. Несмотря на сложные условия, включая каменистый рельеф и ограниченную навигацию, спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали", – рассказали в пресс-службе министерства.

Медицинская помощь девушкам не потребовалась.

Ранее в Кокшетау спасатели вызволили подростка из запертой квартиры и передали родителям.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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