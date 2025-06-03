Крик о помощи из автобуса: в Жезказгане полицейский помог 16-летней девушке

Сотрудник ювенальной полиции Азат Есенгабулов оказал первую помощь 16-летней девушке, которая почувствовала себя плохо в городском автобусе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-сужбе МВД РК, полицейский услышал крик о помощи, исходивший из автобуса, остановившегося на остановке. Зайдя внутрь, он заметил подростка, потерявшего сознание.

"Есенгабулов вынес ее на улицу, уложил на скамейку, оказал первую помощь и вызвал скорую. Благодаря его своевременным действиям состояние девушки улучшилось. Мать подростка поблагодарила полицейского за неравнодушие и оперативную помощь", – говорится в сообщении.

Азат Есенгабулов работает в органах внутренних дел с 2014 года, с 2018-го – инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что полицейские спасли мужчину в Экибастузе.