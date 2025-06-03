Пожар разгорелся в жилом комплексе в Астане
Фото: pixabay
В данное время огнеборцы МЧС тушат возгорание облицовки фасада жилого комплекса расположенного по ул.Сыганак в районе Нура города Астаны, сообщает Zakon.kz.
На месте силы и средства работают по повышенному рангу.
"На месте пожара создан штаб пожаротушения. Проводится эвакуация жителей", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Отмечается, что организована бесперебойная подача воды. Место пожара оцеплено полицией.
Ранее сообщалось, что на территории склада в Костанае пожар охватил 300 квадратных метров.
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