На территории склада в Костанае пожар охватил 300 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Костанае на пересечении проспекта Кобыланды батыра и ул. Киевская на территории склада произошло загорание строительного мусора. Имелась угроза распространения на рядом стоящие здания. Слаженными действиями спасатели не допустили перехода огня на строения, сообщает Zakon.kz.

Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу. На месте пожара был развернут оперативный штаб. "Пожар ликвидирован на предварительной площади 300 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается. В целях пожарной безопасности МЧС напоминает: не следует складировать строительный мусор в больших объемах. Такие скопления легко воспламеняются и могут способствовать быстрому распространению огня", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что автовоз с новыми авто сгорел на трассе в Кызылординской области.

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