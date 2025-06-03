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Происшествия

На территории склада в Костанае пожар охватил 300 квадратных метров

пожар в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 23:30 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Костанае на пересечении проспекта Кобыланды батыра и ул. Киевская на территории склада произошло загорание строительного мусора. Имелась угроза распространения на рядом стоящие здания. Слаженными действиями спасатели не допустили перехода огня на строения, сообщает Zakon.kz.

Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу. На месте пожара был развернут оперативный штаб.

"Пожар ликвидирован на предварительной площади 300 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается. В целях пожарной безопасности МЧС напоминает: не следует складировать строительный мусор в больших объемах. Такие скопления легко воспламеняются и могут способствовать быстрому распространению огня", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автовоз с новыми авто сгорел на трассе в Кызылординской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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