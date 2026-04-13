В Астане пожар разгорелся в многоэтажном жилом доме
Фото: Zakon.kz
В эти минуты пожарные Астаны тушат загорание в электрощитовой в 10-этажном жилом доме в районе Нура по улице Култегин. По прибытии первых подразделений пожарные увидели сильное задымление в подъезде, сообщает Zakon.kz.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара.
"Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация жителей дома. Подробности инцидента уточняются".Пресс-служба МЧС РК
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги из-за возгорания двух автомобилей в Уральске.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript