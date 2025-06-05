Землетрясение произошло в 290 км от Алматы
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
5 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований, сетью сейсмических станций в 15:18 зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 292 км на юго-запад от Алматы.
Ощутимости в баллах в Казахстане не зафиксировано.
Накануне, 4 июня, землетрясение зарегистрировали в Казахстане.
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