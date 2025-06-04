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Происшествия

Землетрясение произошло в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 10:20 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 4 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 8:06 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 300 км на северо-восток от Алматы

Согласно информации сейсмологов, ощутимости в баллах в населенных пунктах не было.

Ночью 29 мая в Казахстане в районе озера Алаколь произошло землетрясение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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