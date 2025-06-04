Землетрясение произошло в Казахстане
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 4 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 8:06 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 300 км на северо-восток от Алматы
Согласно информации сейсмологов, ощутимости в баллах в населенных пунктах не было.
Ночью 29 мая в Казахстане в районе озера Алаколь произошло землетрясение.
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