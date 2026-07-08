Спасательная операция под мостом в Астане привлекла внимание прохожих

Сотрудники Оперативно-спасательного отряда МЧС совместно с жителями спасли котенка, который застрял между облицовочными плитами моста "Архар" в районе Триатлон-парка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, первое сообщение о животном поступило утром. В течения дня спасатели дважды выезжали на место. При обследовании было установлено, что котенок свободно перемещается внутри пространства между облицовочными плитами моста, угрозы его жизни не наблюдалось. Для обеспечения возможного выхода они частично демонтировали несколько облицовочных плит.

Поздним вечером поступило повторное сообщение от жителей. Незамедлительно прибывшие на место спасатели МЧС, используя частный подъемник, приступили к спуску котенка.

Совместными действиями спасателей и жителей котенка удалось поймать между плитами. Животное благополучно спустили вниз и передали женщине.

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