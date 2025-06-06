Авария на месторождении в Мангистау: зафиксирован выброс газоводяной смеси

Выбор газоводяной смеси произошел сегодня, 6 июня 2025 года, на месторождении в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, чрезвычайная ситуация случилась на скважине № 57 месторождения Толкын, расположенной в Бейнеуском районе.

"Пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время выброс из трубного пространства скважины продолжается. На месте работают специалисты для локализации происшествия", – рассказали в ДЧС.

Для ликвидации последствий привлекли 32 сотрудников ДЧС, 10 единиц техники и беспилотник. Также на месте работают силы и средства компаний.

В настоящий момент ситуация находится под контролем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров.