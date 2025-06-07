В МЧС предоставили свежую информацию по аварии на месторождении в Мангистау

Авария на газовой скважине в Мангистауской области устранена. Об этом сегодня, 7 июня 2025 года, заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в субботу релиза следует, что для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний "Ақберен", "Оңтүстік мұнай сервис", Nobilis Corp и Varro Operating Group.

"На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояние устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен. Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность". Пресс-служба МЧС РК

Также сообщается, что на расстоянии 60 м от скважины проводились работы по рытью траншей для сбора воды при случае возникновения пожара.

"Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

6 июня 2025 года в Бейнеуском районе Мангистауской области на месторождении "Толқын" на скважине №57 произошло газопроявление через трубное пространство, без горения. Отмечалось, что для ликвидации последствий привлекли 32 сотрудников ДЧС, 10 единиц техники и беспилотник.