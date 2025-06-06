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Происшествия

В Балхаше экс-полицейский жестоко избил бывшую жену

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 19:06 Фото: freepik
В Балхаше расследуется случай жестокого нападения на женщину, сообщает Zakon.kz.

По данным родственников пострадавшей, ее бывший муж, ранее служивший в полиции, 4 мая около 4 утра ворвался в дом, где она проживает, и совершил над ней насильственные действия.

Мужчина душил и избивал женщину, нанеся множественные травмы. После нападения он продолжал появляться в больнице, где она проходит лечение, угрожая ей. Родственники также утверждают, что сразу написали заявление в полицию, но задержания не последовало.

В Департаменте полиции Карагандинской области Zakon.kz сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – бывший сотрудник органов внутренних дел – был доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства. Там подчеркнули, что заявление от пострадавшей поступило только 4 июня.

В полиции сообщили, что конфликт, по предварительной версии, возник на фоне имущественных разногласий. Однако правоохранители подчеркивают, что "закон един для всех, а прежний статус не дает иммунитета". Ведется досудебное расследование, дело находится под особым контролем руководства.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы экс-полицейский убил жену на глазах у детей.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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