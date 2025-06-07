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Происшествия

Нанес 26 ударов ножом: в Астане вынесли приговор убийце охранника

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
В Астане огласили приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в убийстве охранника одного из столичных ИП, сообщает Zakon.kz.

Преступление случилось 24 января 2025 года, когда руководитель индивидуального предприятия попросил охранника вывести с территории складских помещений одного из посетителей. Сотрудник подчинился, но встретил сопротивление.

"Между П. и А. возник словесный конфликт. Далее А., находясь в помещении охраны, нанес удар кулаком правой руки в область лица П., в результате которого последний упал на пол и потерял сознание. Затем А., закрыв дверь комнаты, убедившись, что П. пришел в сознание, придавил своими руками за его шею, где задался преступным умыслом на совершение умышленного причинения смерти П.", – рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Посетитель достал из кармана куртки самодельный нож и нанес охраннику 26 беспорядочных ударов в область груди и живота. В результате этого мужчина скончался на месте.

Суд признал А. виновным по п. 2 ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности" и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Также с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскан моральный ущерб в сумме 8 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

6 июня 2025 года в Кульсары нашли тело семилетней девочки, которая пропала накануне. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве ребенка.

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Андрей Дюсупов
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