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Происшествия

Пять человек заблудились в горах Алматы за одну ночь

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 09:19 Фото: Zakon.kz
Пятерым туристам понадобилась помощь спасателей в ночь на 8 июня в горах Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Две группы путешественников, в одной из которых были подростки, заблудились и не смогли самостоятельно спуститься.

"В ущелье Кокжайлау (2200м) трое 17-летних парней при спуске с гор из-за дождя потерялись и обратились за помощью в 112. Получив геолокацию, спасатели РОСО МЧС РК оперативно прибыли на место, начали пеший подъем и вскоре обнаружили подростков", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Медицинская помощь им не понадобилась. Под присмотром специалистов ребята благополучно спустились вниз.

В другом случае помощь спасателей понадобилась туристам в Алматинской области. Два человека сбились с пути в Талгарском районе в горной местности "Лесная сказка" вблизи лагеря "Пионер".

Пропавших нашли ранним утром. Им помогли спуститься и передали родственникам. В медицинской помощи они не нуждались.

574 выезда совершили сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда с начала 2024 года. На их счету спасенные жизни 561 человека, в том числе 137 детей. Работу специалистов показали в МЧС РК. 

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Андрей Дюсупов
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