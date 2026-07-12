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События

Трое туристов заблудились ночью в горах Алматы

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 10:12 Фото: скриншот видео
В Медеуском районе Алматы спасатели ночью 12 июля 2026 года провели поисково-спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

Трое туристов потеряли ориентир в районе Черного водопада на высоте около 2650 метров над уровнем моря и не смогли самостоятельно спуститься.

На место прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели быстро обнаружили туристов и благополучно сопроводили их вниз.

Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее продумывать маршрут, учитывать прогноз погоды, планировать возвращение до наступления темноты, брать с собой полностью заряженный телефон и фонарь, а также сообщать близким о своих планах.

Ранее спасатели эвакуировали женщину, которая не смогла самостоятельно спуститься с горы выше альплагеря "Туюк-Су".

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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