Трое туристов заблудились ночью в горах Алматы
Фото: скриншот видео
В Медеуском районе Алматы спасатели ночью 12 июля 2026 года провели поисково-спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.
Трое туристов потеряли ориентир в районе Черного водопада на высоте около 2650 метров над уровнем моря и не смогли самостоятельно спуститься.
На место прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели быстро обнаружили туристов и благополучно сопроводили их вниз.
Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее продумывать маршрут, учитывать прогноз погоды, планировать возвращение до наступления темноты, брать с собой полностью заряженный телефон и фонарь, а также сообщать близким о своих планах.
Ранее спасатели эвакуировали женщину, которая не смогла самостоятельно спуститься с горы выше альплагеря "Туюк-Су".
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