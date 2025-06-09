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Происшествия

МВД разоблачило криминальные группировки в Астане

МВД разоблачило криминальные группировки в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:22 Фото: YouTube/mvdkontent
В Астане полицейскими пресечена деятельность нескольких преступных групп, прибывших в столицу из различных регионов страны с целью криминального обогащения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июня 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел РК:

"В начале июня сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников трех организованных групп, причастных к вымогательствам и мошенническим действиям. Установлено, что они пытались реализовать противоправные схемы на территории столицы".

По словам представителя Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандыка Алпыса, в одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 млн тенге, в другом случае установлены факты систематического вымогательства денежных средств у предпринимателей на одном из городских рынков с целью установления теневого контроля над их деятельностью.

"В ходе следственных действий изъяты травматическое и холодное оружие, боеприпасы, а также документация микрофинансовых организаций, предположительно использовавшаяся в преступных схемах. Все подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ ликвидирована преступная группа, осуществлявшая нелегальную продажу персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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