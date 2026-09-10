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Общество

Оружие, боеприпасы и дорогие автомобили: что нашли у участников криминальных групп

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 08:46 Фото: Zakon.kz
Полицейские провели ряд обысков и задержаний в нескольких регионах страны. В результате удалось выявить более 50 участников преступных групп, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК 10 сентября 2026 года, на территории Астаны, Усть-Каменогорска и Алматинской области по подозрению в вымогательстве 40 млн тенге задержаны семь человек.

У подозреваемых обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько дорогостоящих автомобилей. Трое из задержанных ранее были судимы, в том числе за убийство.

Аналогичные задержания правоохранители провели в Шымкенте, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях, а также в области Абай.

"В общей сложности по указанным фактам к уголовной ответственности привлекаются более 50 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. Кроме того, благодаря своевременно принятым мерам предотвращено завладение денежными средствами потерпевших на сумму свыше 77 млн тенге", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия. Правоохранители также устанавливают других людей, причастных к противоправной деятельности, для их последующего привлечения к ответственности.


9 сентября 2026 года стало известно, что из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более 1 400 человек, еще более 1 600 человек были сняты с учета в службах пробации по амнистии. В МВД сообщили, что амнистия в Казахстане уже коснулась более 8 тысяч человек.

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Камила Салкымбаева
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