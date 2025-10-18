#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
События

Возрастных воров задержали в Жезказгане

воровство, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 11:32 Фото: МВД РК
В Жезказгане задержали двух мужчин в возрасте 53 и 63 лет, которые подозреваются в серии краж, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции 18 октября 2025 года, подозреваемые в период с августа по октябрь совершали кражи денежных средств, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей из магазинов, салонов красоты и жилых квартир.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге.

Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.

В сентябре 2025 года в Алматы задержали вора-гастролера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Группу скотокрадов задержали в Алматинской области
08:59, 13 мая 2025
Группу скотокрадов задержали в Алматинской области
В Жезказгане задержаны вымогатели, пытавшиеся подчинить себе бизнес
23:40, 22 июля 2025
В Жезказгане задержаны вымогатели, пытавшиеся подчинить себе бизнес
Судимый за убийство павлодарец задержан за серию грабежей
21:44, 22 февраля 2023
Судимый за убийство павлодарец задержан за серию грабежей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: