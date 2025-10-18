Возрастных воров задержали в Жезказгане

В Жезказгане задержали двух мужчин в возрасте 53 и 63 лет, которые подозреваются в серии краж, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции 18 октября 2025 года, подозреваемые в период с августа по октябрь совершали кражи денежных средств, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей из магазинов, салонов красоты и жилых квартир.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге.

Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.

