Авария произошла на нефтяной скважине близ Жанаозена

На нефтяной скважине вблизи села Тенге города Жанаозен 10 июня зафиксирован выброс газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в департаменте экологии по региону.

"Около 08:30 при бурении скважины № 553 ТОО "Petro НефтеГазсервис", расположенной в 500 метрах от села Тенге, произошла чрезвычайная ситуация с выбросом. В 08:40 сотрудниками предприятия были проведены необходимые работы, и ситуация была локализована", – говорится в собщении.

По информации ведомства, для оценки возможного воздействия на окружающую среду специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля провели инструментальные измерения атмосферного воздуха в районе инцидента.

Результаты замеров, а также сведения о принятых мерах будут представлены дополнительно, уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Нефтяная скважина вспыхнула в Атырауской области.

