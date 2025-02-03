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Общество

В детском саду Жанаозена произошло массовое отравление детей

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 18:39 Фото: zakon.kz
В селе Кызылсай города Жанаозен произошло массовое отравление воспитанников одного из дошкольных учреждений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 февраля Lada.kz, в редакцию издания обратились жители Жанаозена с информацией о том, что 100 воспитанников дошкольного учреждения получили пищевое отравления. Некоторые обратились в больницу.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что 31 января в 20:13 в службу скорой помощи поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Медики осмотрели 37 человек, четверо из них – один взрослый и трое детей – были госпитализированы. Остальным назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время детский сад закрыт, соответствующие органы проводят проверку.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Трое детей и их дедушка погибли от отравления в Костанайской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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