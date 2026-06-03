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Происшествия

Поход в магазин за мороженым закончился трагедией в многодетной семье на юге Казахстана

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
2 июня в Шымкенте простились с 11-летним мальчиком, которого в жилом массиве Кайнарбулак на окраине Шымкента сбил грузовик, сообщает Zakon.kz.

Тяжелая техника коммунальной службе акимата переехала несовершеннолетнего пешехода. Нурасыл был вторым ребенком в семье, где воспитываются шестеро детей. Он вместе с младшей сестрой пошел в магазин за мороженым, но когда брат с сестрой переходили дорогу по зебре, на них выехал грузовик. Нурасыл получил смертельные травмы и погиб на месте, передает "КТК".

Со слов очевидцев, предполагаемый виновник после случившегося находился в шоковом состоянии. Известно, что он работает в одном из коммунальных предприятий акимата Абайского района. Мужчину сразу задержали, а грузовик водворили на штрафстоянку.

"Он же шел по пешеходному переходу! Пусть виновный понесет заслуженное наказание. Ребенок переходил дорогу там, где положено. Что еще тут говорить? Разве водитель не обязан смотреть на дорогу?" – возмущается глава семейства.

Полиция завела уголовное дело.

Приоритетное движение автомобилей скорой медицинской помощи обеспечивает в Шымкенте Интеллектуальная транспортная система. Она способствует повышению оперативности оказания экстренной помощи пациентам.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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