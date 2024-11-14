КНБ заявил о ликвидации нарколаборатории в Алматы
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 14 ноября 2024 года, заявили о ликвидации в Алматы подпольной нарколаборатории. Подозреваемый задержан при изготовлении психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков пресечена 8 ноября Департаментом КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры.
"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 л жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков".Пресс-служба КНБ РК
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК.
"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе КНБ РК.
12 ноября 2024 года стало известно, что сотрудниками КНБ при координации прокуратуры Алматинской области и с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы и Алматинской, Улытауской областях задержаны пятеро граждан Казахстана.
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